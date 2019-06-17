Fernando Muslera bir sonraki adresini duyurdu

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kariyerini Montevideo Wanderers forması giyerek noktalamak istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın 33 yaşındaki yıldız kalecisi Fernando Muslera, kariyerinin sonunda tekrar Uruguay'a dönmek istediğini açıkladı.

Muslera, bir gün tekrar Uruguay'a dönme planı olup olmadığı sorusuna, "Bir gün hep Uruguay'a, her şeyin başladığı yere dönmek istemişimdir. Biliyorum, zaman değişti ve şartlar farklı ancak kariyerimi başladığım takım formasıyla bırakmak istiyorum." yanıtını verdi.

Nacional formasıyla yaşadığı deneyimlere de vurgu yapan Muslera, "Nacional'i es geçmek olmaz. Şanslıyım ki Libertadores'te oynama şansı yakaladım. Eğer iç sahada bu turnuvayı oynuyorsanız yüzde 100'ünüzü verirsiniz. Tribünler dolar, çok canlı bir ortam olur, her şey sizi işin içine çeker. Umarım, bir gün tekrar bu coşkuyu yaşayabilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

2011'den beri Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, kariyerine Montevideo Wanderers formasıyla başladı ve ardından Nacional'e kiralık gitti. Uruguaylı yıldız, 2007 yazında 3 milyon euro bonservisle Lazio'ya geçmişti.