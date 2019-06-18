HABER /  GÜNCEL
ADV 7 Yıl Kesintisiz Burs Olanağı

Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in gelinlik hayali gerçek oldu

HATAY'ın Antakya ilçesinde yaşayan down sendromlu 41 yaşındaki Nesrin Aşık'ın gelin olma hayali, kentteki sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle düzenlenen temsili düğün merasimi ile gerçek oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve kenteki STK'ların desteğiyle Antakya Şehir Kulübü'nde düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. 

Nesrin’in hayaline ortak olmak için geceye katılan davetliler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, down sendromlu gençlerin Zeybek oyunu büyük beğeniyle izlendi.

İnanılmaz temiz kalpli biri
Gecede gazetecilere açıklama yapan Nesrin Aşık'ın ablası Zerrin Aşık, kardeşinin gerçekleştirmek istediği hayalleri olan, inanılmaz temiz kalpli ve içten duyguları olan biri olduğunu söyledi. Üç yıl önce annelerini kaybettiklerinden bu yana kardeşiyle birlikte yaşadıklarını kaydeden Zerrin Aşık, kendisine emanet olan Nesrin'e her zaman destek olduğunu söyledi.

Gelin olma isteği vardı
Kardeşinin daima gelin olma hayalleri kurduğunu aktaran Zerrin Aşık, "Her zaman gelin olma isteği vardı içinde, ben de bunu çok istiyordum. Antakya Şehir Kulübü, Antakya Orontes Lions Kulübü ve nice duyarlı insanın sponsorluğunda bu düğünü gerçekleştirdik. Nesrin çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Onun bir hayalini gerçekleştirmekten dolayı inanılmaz derecede keyif alıyoruz" dedi.

Geceden elde edilen gelirin, down sendromlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda yukarı yönlü hareket! Piyasalardan tedirgin bekleyiş
Dolarda yukarı yönlü hareket! Piyasalardan tedirgin bekleyiş
Mursi'nin öldüğü akşam Suudi Arabistan'dan olay paylaşım
Mursi'nin öldüğü akşam Suudi Arabistan'dan olay paylaşım
Quaresma çıldırttı: Parasını verin gönderin gitsin
Quaresma çıldırttı: Parasını verin gönderin gitsin
KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması: Fark açılacak
KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması: Fark açılacak
İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi otelde ne konuştukları ortaya çıktı
İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi otelde ne konuştukları ortaya çıktı
Muharrem Sarıkaya paylaştı! Binali Yıldırım programa bakın neden geç gelmiş!
Muharrem Sarıkaya paylaştı! Binali Yıldırım programa bakın neden geç gelmiş!
ÖNCEKİ HABERLER
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
6 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla hastaneye gitti. Doktorlar bile şoke oldu!
6 yaşındaki çocuk karın ağrısıyla hastaneye gitti. Doktorlar bile şoke oldu!
EBA nedir ne işe yarar EBA öğretmen girişi yapma sayfası
EBA nedir ne işe yarar EBA öğretmen girişi yapma sayfası
Frosinone, teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi
Frosinone, teknik direktörlüğe Nesta'yı getirdi
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay kaç yaşında nişan fotoğrafları
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
Hac kafile tarihleri Diyanet 2019 hac kafile sorgulama
Yorumlar