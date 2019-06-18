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Muharrem Sarıkaya paylaştı! Binali Yıldırım programa bakın neden geç gelmiş!

Muharrem Sarıkaya paylaştı! Binali Yıldırım programa bakın neden geç gelmiş!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, iki gün önce gerçekleşen Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşılaştığı tarihi yayınla ilgili çok çarpıcı bir bilgi paylaştı.

23 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Pazar günü Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yapılan tarihi programın yankıları da devam ediyor. 

Binali Yıldırım'ın pazar günkü programa son dakikalarda gelmesi herkesi şaşırtmıştı. Bunun bir taktik olup olmadığı merak edilirken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, iki gün önce gerçekleşen Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu yayınına dair kulis yazdı.

Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te "Adaylar karşılaşırken aileler ne yaptı?"başlığıyla yayımlanan yazısında "Yıldırım’ın ekibine programa neden geç geldiklerini sordum. İmamoğlu’nun yayın öncesi stresli olduğu bilgisini almışlar, Yıldırım ile yayın öncesi buluşup psikolojik olarak rahatlamasını istememişler" dedi.

Yıldırım'ın ekibi İmamoğlu'nun sinir sistemine odaklanmış

Belli ki Yıldırım ekibi programa hazırlanırken, İmamoğlu’nun psikolojisi, sinir sistemine de odaklanmış diyen Sarıkaya ''Ancak şurası kesin ki başlangıçta iki aday da stresliydi. Eğer Binali Yıldırım, rakibini öfkelendirip, hata yapmasını sağlayacak söylemlere girmemiş, yayının sonlarında gösterdiği ‘kendisi olma’ performansını baştan sergileseydi ön alırdı.Çünkü Yıldırım, amaçlanan davranışlar Yıldırım’ın kimliğine, kişiliğine, yetişme tarzına uygun olmadığı için sergilemekte zorlandı.Kendisine ait olmayanı da kısa sürede terk etti'' ifadelerini kullandı.

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