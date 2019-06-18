Miray Akay kaç yaşında Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir?

Son olarak Bizim Hikaye dizisinde boy gösteren oyuncu Miray Akay kendisi gibi oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandığını duyurdu. Henüz 19 yaşında olan Miray Akay'ın bu kararı takipçilerini ikiye böldü. Peki birçok dizide rol alan Miray Akay kimdir, Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir, kaç yaşındadır?

Küçüklükten beri birçok dizi ve reklamda rol alan oyuncu Miray Akay nişanlandığını sosyal medya üzerinden ilan etti ve nişan pozlarını instagramda ard arda paylaştı. Henüz 19 yaşında olan Miray Akay kendisi gibi oyuncu olan 20 yaşındaki Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişan yüzüklerini taktı.

Peki ama Miray Akay'ın nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında ve Atilla Doğukan Türkyılmaz i hangisi dizilerde oynadı?

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Türk bir baba ve Ukranyalı bir annenin çocuğu olarak Ukrayna'da doğmuştur. Asıl adı Myroslava Kosteva Akay'dır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi vardır.

İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir.

Miray Akay, üç yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. Çeşitli reklam filmleri ve kliplerle birlikte, Türkmalı, Bitmeyen Şarkı, Çıplak Gerçekler gibi televizyon dizileri; Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2014 Frankfurt Türk Film Festivali’nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki başarılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Bizim Hikaye dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Akay 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2014 – Frankfurt Türk Film Festivali – oyunuyla En I·yi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.( Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915)

Miray Akay'ın rol aldığı diziler filmler:

2018 – Servet (TV Dizisi)

2017 – Bizim Hikaye (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Nazlı) (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Peri Yılmaz) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Gülten) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Mediha’nın Kardes¸i) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Reyhan) (Sinema Filmi)

2013 – Balık (Deniz) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Duru Halaskar) (TV Dizisi)

2012 – Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 (Nihan) (Sinema Filmi)

2012 – Çıplak Gerçek (Selin) (TV Dizisi)

2010 – Türkmalı

2010 – Bitmeyen Şarkı (TV Dizisi)

ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Ordulu olan Türkyılmaz'ın bir kardeşi vardır. İlkokulu 4. sınıfa kadar Mahmut Şevket Paşa İlköğretim Okulu'nda, 4. sınıftan sonrasını ise Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda okudu. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.

İlkokulda iken birçok etkinlikte bulunan Atilla Doğukan Türkyılmaz, 1. sınıfta ilk işi olan Renault reklamında Cenk Durmazel ve Erdem Uygan ile birlikte CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra "Beni Babama Götür" adlı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 yılında "Usta" isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atan Türkyılmaz, Akademi Neo'da oyunculuk ve diyafram eğitimi aldı.

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 2013 yılında Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı. 2018 yılında yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı "Keloğlan" filminde; Rüştü Asyalı'nın 40 sene önce canlandırdığı Keloğlan karakterini bu kez Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandırdı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2018 - Keloğlan (Keloğlan) (Sinema Filmi)

2017 - Türk Malı (Münferit)(TV Dizisi) 2016 - Sol Şerit (Sinema Filmi)

2016 - Kaçın Kurası (Sadık) (TV Dizisi)

2015 - Ya Nasip Ya Kısmet (Ömer) (Sinema Filmi)

2014 - Kaçak Gelinler (Memo) (TV Dizisi)

2013 - Eski Hikaye (Ayhan Işık) (TV Dizisi)

2012 - 6 Mantı (Emin) (TV Dizisi)

2011 - Alemin Kıralı (TV Filmi)

2009 - Usta (Sinema Filmi)

2007 - Beni Babama Götür (TV Filmi)

Aile Sırları (TV Filmi)