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İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi otelde ne konuştukları ortaya çıktı

İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi otelde ne konuştukları ortaya çıktı

İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun otelde bir araya gelip programın formatına ilişkin yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Gazeteci Nagehan Alçı, yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ve CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde buluşarak, bir saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun görüşmeyi onaylarken, toplantının, programın formatına ilişkin yapıldığını öne sürdü.

"Bir saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiler"

Yazar Nagehan Alçı, Habertürk TV'de yayınlanan programda, "Bana çok güvendiğim bir kaynağımdan gelen bilgidir. İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu, yayından iki gün önce bir otelde buluşarak, bir saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiler" diye konuştu.

"Formatın nasıl olacağını anlattı"

Odatv'nin aktardığını göre Murat Ongun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şun ifadeleri kullandı:

Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım'la konuşmak istediğini iletti. Biz de Perşembe günü Taksim'deki The Marmara Hotel'de 'Kentsel Gelişim Çözümleri' başlıklı bir basın toplantısı gerçekleştireceğimizi, o toplantı sonrası görüşebileceğimizi ilettik. O gün o otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Küçükkaya bize 15'er soru soracağını, 3'er dakikalık süre tanıyacağını ve formatın nasıl olacağını anlattı.

Yıldırım'dan 'Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz' yanıtı

Bu çizgide yapılan görüşme sonrası, İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa bizi bilgilendireceğini, belirtti. Kendisi dönmeyince, Cumartesi günü ben aradım İsmail Küçükkaya'yı. Küçükkaya da Binali Yıldırım'la telefonda görüştüğünü ve Yıldırım'ın da 'Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz' dediğini iletti. Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu. Nagehan Alçı'nın sanki gizemli bir olaymış gibi deklare ettiği buluşma budur."

Küçükkaya'nın açıklaması

İsmail Küçükkaya da Habertürk canlı yayınında Didem Arslan'ın sunduğu programa bağlanarak İmamoğlu ile The Marmara Oteli'nde buluştuğunu ifade etti. İsmail Küçükkaya, öncesinde de AK Partiİstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın basın danışmanıyla görüştüğünü belirtti.

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