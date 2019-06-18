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Eljif Elmas gidiyor Fener'e golcü geliyor

Eljif Elmas gidiyor Fener'e golcü geliyor

Fenerbahçe, golcü arayışında istediği verimi alamazken Atletico Madrid’in Eljif Elmas transferinde önerdiği Nikola Kalinic, Sarı- Lacivertliler için en ciddi aday oldu.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe ile 14 milyon Euro’ya el sıkıştı. İspanyol ekibi, teklifin içine Nikola Kalinic’i de ekledi.

Golcü arayışındaki Sarı- Lacivertliler, Hırvat yıldız konusunda çekimser kalıp diğer adaylara yönelmişti. Ancak temas kurulan forvetlerde beklenen ilerleme kaydedilemedi.

Kiralık formülü
Yönetim, Ersun Yanal’ın, “Katkı sağlayabilir” şeklinde görüş bildirdiği Kalinic’i ciddi olarak düşünmeye başladı. Max Kruse ve Aleksandar Mitrovic konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazsa, Atletico’nun 31 yaşındaki golcüsünün kiralanması için girişimler başlayacak.

14 milyon euro + golcü gelecek
Fenerbahçe, Eljif Elmas sayesinde hem kasasına 14 milyon Euro koymuş olacak hem de Hırvatistan Milli Takımı’nın golcüsünü kadrosuna katacak.

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