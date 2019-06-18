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Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti

Anadolu Ajansı
Kasımpaşa, kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti

Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı. 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen kaleci Fatih Öztürk'ü 2 yıllığına kadrosuna kattı. 

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sabah sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kalecinin Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç'ın da yer aldığı törende sözleşme imzaladığı belirtildi.

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