Liverpool Beşiktaş'ın yıldızının peşinde!

İngiltere ve İtalya'nın yüksek tirajlı gazeteleri, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Beşiktaşlı yıldızlara olan ilgisi yönündeki haberlere sayfalarında yer vermeye devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte özellikle sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz'e şimdi de Liverpool talip oldu.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un son dönemde performansını yakından takip ettiği 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'ü kadrosunda görmek istediğini öne sürdü.

Haberde Dorukhan'ın özellikle A Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 yendiği maçta orta alanda Paul Pogba karşısındaki performansının, Alman teknik adamı oldukça etkilediği bildirildi.

Dorukhan için Beşiktaş'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği ifade edilirken, siyah beyazlı yönetimin genç yıldızı kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediğinin altı çizildi.

Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı

Dorukhan'ın yanı sıra Burak Yılmaz konusunda İtalyan kulübü Lecce'nin ısrarı sürüyor.

Yıllar sonra Serie A'ya dönen sarı kırmızılı ekibin, devre arasında siyah beyazlı ekibe gelen 33 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için her türlü imkanı seferber ettiği kaydedildi.

La Gazzetta Dello Sport'un Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş'ı ikna etmek için Lecce kulübü yetkililerinin birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelerek, transferi bitirmek istediklerini yazdı.