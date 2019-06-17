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Kanser hastası Aysu’nun 'Kız Kulesi' hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı
Kanser hastası Aysu’nun 'Kız Kulesi' hayali gerçek oldu

KONYA’da yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan’ın İstanbul’daki 'Kız Kulesi'ni görme hayali Beyşehir Belediyesi sayesinde gerçek oldu.

Aysu Gümüşkan’a 15 yaşındayken “Hodgkin Lenfoma” kanseri teşhisi konuldu.  Zorlu bir tedavi sürecine giren Gümüşkan, bu süreçte Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür Etkinlikler Görevlisi Mustafa Büyükkafalı ile tanıştı.

"Hayalim Kız Kulesi’ni görmek"
Gümüşkan, kendisini evinde bir etkinlik kapsamında ziyaret eden Büyükkafalı’nın, “Gitmek isteyip de gidemediğin veya yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı?” sorusuna, Hayalim İstanbul’daki Kız Kulesi’ni görmektir" cevabını verdi. Bunun üzerine Büyükkafalı, Gümüşkan’ın hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı. 

Hayali gerçek oldu
Yol masraflarına bir firmanın sponsor olduğu Aysu Gümüşkan ve kendisine eşlik eden annesi İstanbul'da geldi. Gümüşkan ve annesi Beyhuder Derneği Başkanı Şükrü Karagül tarafından karşılandı. Aysu, Karagül’ün eşliğinde sadece hayali olan Kız Kulesi’ni değil, görmek istediği Galata Kulesi, Taksim Meydanı ve Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret etti. 

"Bu gezi bana çok güzel bir moral oldu"
Aysu Gümüşkan, Beyşehir’e dönüşünde yaptığı açıklamada, “Bu hayalimin gerçekleştirebileceğini duyunca çok mutlu oldum. Tedavi sürecime uygun bir gün ayarlandı ve annemle birlikte İstanbul’a gittik. İstanbul’da bizi karşılayan dernek başkanımız bizi hayalim olan Kız Kulesi’ne götürdü. Orada hayalimin de ötesinde çok güzel bir zaman geçirdim. Merak edip görmek istediğim yerler olarak Galata Kulesi, Eyüp Sultan Camisi ve Taksim Meydanı’na da gitmek kısmet oldu. Geziden çok memnun kaldım. Bu zorlu tedavi sürecimin içinde bu gezi bana çok güzel bir moral oldu ve beni çok mutlu etti. Bu hayalimin gerçeğe dönüşmesinde destek olan başta Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır olmak üzere, Turizm Derneği Başkanımız ve Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı ve ekibine, İstanbul Beyhuder Derneği Başkanı Şükrü Karagül ile dernek üyesi Mücahit Bayram’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Anne Hacer Gümüşkan da "Kız Kulesi Aysu kızımın en büyük hayaliydi, hayalinin gerçek olmasına vesile olan, katkı ve destek sunan herkese, bizi orada ağırlayanlar ile Beyşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

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