Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki topyekûn direnişle elde edilen 15 Temmuz demokrasi zaferinin üçüncü senesinde darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor.

15 Temmuz 2016’da Türkiye en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşamış ve yeni günün sabahına yeni bir kurtuluş destanıyla girmişti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın gözleri önünde meydana gelen hain darbe girişimine karşı kahraman Türk milleti onurlu bir direniş ve eşi görülmemiş bir cesaret ortaya koyarak dünya halklarına anti-demokratik müdahalelere karşı nasıl göğüs gerileceğini göstermişti. Ülke genelindeki topyekûn direniş ile elde edilen demokrasi zaferinin üçüncü senesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor.

Başvurular 12 Temmuz'a kadar

Yarışma ile milli şuurun gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz ile ilgili nitelikli içerikler üretilmesi ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Başvuruların 12 Temmuz'a kadar alınacağı proje kapsamında film dalında bu yıl içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.

yarisma.15temmuz.gov.tr adresine gönderilebilir

Yarışmacılar, projelerini yarisma.15temmuz.gov.tr adresinden dijital olarak da gönderebilecek. Başvuru sürecinin ardından projeler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’na katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Senaryo” olmak üzere iki dalda toplam 4 ödül verilecek. Detaylı bilgi, başvuru şartları, ödüller ve başvuru formu için yarisma.15temmuz.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.