Erdoğan İstanbul'da miting yapacak! Belediye Başkanı mesajla duyurdu

SULTANGAZİ Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlara gönderdiği SMS mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da miting yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin öncesinde Sultangazi'de yapacağı bir miting ile İstanbul halkı ile buluşacak.

Belediye başkanından mesaj

Erdoğan'ın yapacağı mitingi Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşa attığı davet mesajı ile duyurdu.

Dursun, belediye hesabından vatandaşlara gönderdiği mesaj şöyle: Saygıdeğer hemşehrilerim! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Salı günü saat 14:00'da Sultangazi Haseki Hastanesi önünde halkımızla buluşacaktır. Gelin hep birlikte bu heyecana ortak olalım.

Aynı duyuruyu Twıtter'dan da yaptı

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yapacağını Twitter hesabından da duyurdu.

Dursun'un ilgili mesajı şöyle: