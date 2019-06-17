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Hatay'da öldürdükleri okul kirpilerle çekilen fotoğrafa ceza!

Hatay'da öldürdükleri okul kirpilerle çekilen fotoğrafa ceza!

HATAY Erzin'de avladıkları oklu kirpilerle fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaşan avcılara 13 bin 897 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Dörtyol Şefliğine bağlı ekipler, kimliği belirsiz şahısların avladıkları ve sosyal medya hesabından paylaştıkları oklu kirpi görüntüleri üzerine harekete geçti.

Kaçak olarak avlayan şahıslar tespit edildi

Ekipler, paylaşılan görüntülerden yola çıkarak yaptıkları çalışmada kirpileri Erzinilçesine bağlı Gökdere Mahallesi mevkisinde kaçak olarak avlayan şahısları tespit etti.

13 bin 897 lira cezai işlem

Kaçak avlanan 3 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 397 lira idari para cezası ile 8 bin 500 lira tazminat olmak üzere toplamda 13 bin 897 lira cezai işlem uygulandı.

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