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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çayını alıp açıkladı! Öğretmenlere iyi haber

Milli Eğitil Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programı açılışında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ekranlarından öğretmenlere seslendi. 

Mesleki gelişim eğitimlerinin başladığı günün sabahında yanında bir çay bardağı ile öğretmenler odasında olduğunu ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

-"Çünkü seminer dönemi dediğimiz bu günler için yıllarca 'öğretmenlerin çay içip oturdukları günler' dediler. Bunu ben zaman zaman başka konularda da karşımıza çıkan o garip etiketlemelerden birisi olarak görüyorum. İstedim ki mesleki gelişim eğitimlerimizdeki bu etiketi de gözden geçirelim. Gerçekten işe yarayan bir eğitim dönemi yaşayalım. 'Çayımızı da içiyoruz, işimizi de yapıyoruz' diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRETMENLERE ODA MÜJDESİ

-"Ülke genelinde öğretmen odalarının iç tasarımını yeniden oluşturuyoruz. Öğretmen odalarını öğretmenlerin daha rahat edebilecekleri, daha keyifli vakit geçirebilecekleri birer yaşam alanı haline getirebilmek bu konudaki temel hedefimiz. Bakanlığımız, merkezi bütçesinin ve illerdeki imkanların el verdiği ölçüde en kısa zamanda yeni odaların tasarımına başlayacağız. Bizim için girdiğiniz sınıfın, dinlendiğiniz öğretmenler odasının, söylediğiniz her sözün, verdiğiniz her fikrin, hedeflerinizin, hayallerinizin, varlığınızın son derece kıymetli olduğunu bilmenizi isterim.

 "Yeni yapı"

Bakan Selçuk, yeni ortaöğretim tasarımına ilişkin, "Temmuz sonuna kadar üniversiteler, sendikalar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve benzeri kuruluşlardan gelen yapıcı geri bildirimlere göre gereken değişiklikleri de yapacağız." açıklamasında bulundu. 

Programla ilgili bazı meslektaşlarının birkaç konuda kafa karışıklığı yaşadığını dile getiren Selçuk, bunlardan birinin ders saatlerinin azaltılmasıyla ilgili olduğunu söyledi. 

Norm kadro ders ücretleri

"Buradan açıklıkla söyleyebilirim ki öğretmenlerimiz, norm kadro ve ders ücretleri konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini düşünmesinler." diyen Selçuk, yeni yapının böyle bir sorun teşkil etmeyecek şekilde tasarlandığını, yaptıkları simülasyonlar ve modellemelerin de bunu kanıtladığını kaydetti.

"Ara tatiller, verimi artırıyor"

Bakan Selçuk, eğitim öğretim yılı takviminde yaptıkları düzenlemelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bu yenilikle, daha verimli bir eğitim öğretim dönemi, öğretim yılı başı ve sonundaki verimsizliği azaltmayı, öğretmenlere arada bir öğrencisiz ortamda eğitim imkanı sağlamayı hedeflediklerini bildiren Selçuk, yapılan araştırmaların bu uygulamaların verimi artırdığını gösterdiğini aktardı.

Yeni akademik takvim
Bakan Selçuk, yeni akademik takvime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada aynı zamanda birer ebeveyn olan öğretmen arkadaşlarımız doğal olarak 'biz okuldayız ama çocuklar evde, çocukları ne yapacağız' dediler. Bunlar bizim için keskin ve tek taraflı düşündüğümüz noktalar değil ve çeşitli çözüm önerilerimiz elbette var. Örneğin Gençlik ve Spor bakanlığının kamplarının ara tatillerde öğrencilerimize tahsis edilmesi, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarla bilim kampları ve fuarları düzenlenmesi, çeşitli federasyonlarca hazırlanmış özel programlar ve daha birçok düzenleme yapıyoruz. Yine aynı şekilde okullarımız bünyesindeki halk eğitim merkezlerindeki birçok atölye ve laboratuvar ve benzeri ortamlar çocuklar için hizmete açılabilecek."

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