Fenerbahçeli Skrtel Başakşehir'le anlaştı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel'in Başakşehir ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Kabus gibi sezonu geride bırakan ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Skrtel gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpteki sözleşmesi biten ve yeni anlaşma için görüşmelerin yapıldığı Skrtel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

2 yıllık imza

34 yaşındaki Slovak stoperin Başakşehir ile masaya oturup anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Hatta 2 yıllık imza atacağı kaydedildi. Skrtel'in menajeri "Fenerbahçe ile görüşmeler sürüyor. Ama net bir şey yok" demişti.