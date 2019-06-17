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Fenerbahçeli Skrtel Başakşehir'le anlaştı!

Fenerbahçeli Skrtel Başakşehir'le anlaştı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel'in Başakşehir ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Kabus gibi sezonu geride bırakan ve transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Skrtel gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpteki sözleşmesi biten ve yeni anlaşma için görüşmelerin yapıldığı Skrtel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

2 yıllık imza
34 yaşındaki Slovak stoperin Başakşehir ile masaya oturup anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Hatta 2 yıllık imza atacağı kaydedildi. Skrtel'in menajeri "Fenerbahçe ile görüşmeler sürüyor. Ama net bir şey yok" demişti.

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