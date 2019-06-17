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Rize Başkanı'ndan Vedat Muriç açıklaması

Rize Başkanı'ndan Vedat Muriç açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muric’e gelen teklifler konusunda herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Kosovalı golcü Vedat Muriç'in geleceği hakkında TRT SPOR’a açıklamalarda bulundu. 

Kartal “Muriç konusunda herhangi bir değişiklik yok. Galatasaray’ın teklifi aynı, Fenerbahçe’nin sözlü teklifi aynı. Yurt dışından gelen teklif aynı. Sanırım zaman lazım. Düzgün bir teklifle gelen bir kulüp yok. Muriç bu sezon büyük bir başarı yakaladı. Onun da durumunu anlayabiliyoruz ve önünü kesmek istemiyoruz” dedi. 

Kartal, Aatıf ile de anlaşamadıkları bilgisini verdi ve “İnşallah gittiği takımda başarılı olur” ifadesini kullandı.

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