HABER /  YEREL

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni işi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni işi belli oldu

Ege Belediyeler Birliği meclis toplantısında yapılan oylama sonucu birlik başkanlığına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oy birliği ile seçildi.

Başkan Soyer yaptığı konuşmada "Farklı siyasal partilerden belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum Buna Türkiye’nin ihtiyacı var" dedi. 

Ege Belediyeler Birliği, 2019 yılı olağan mayıs dönemi toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Yapılan seçim sonucunda birliğin yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Birinci başkan vekilliğine; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ikinci başkan vekilliğine ise Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş seçildi. 



"İzmir her daim Ege'nin başkenti olmuştur"
Kendisine gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür eden Başkan Tunç Soyer, "Ege Belediyeler Birliği Türkiye’nin en önemli belediye birliklerinden biri. Biz bu yeni dönemde çok daha fazla görev atfederek, rol atfederek daha aktif çalışmasını sağlayacağız. İzmir tarih boyunca asla sadece İzmir olmamıştır, her daim Ege'nin başkenti olmuştur. Hep Ege'yle bir var olmuştur. Ege Belediyeler Birliği bu tarihsel ve kültürel kimliğin ete kemiğe bürünmesini mümkün kılan bir hukuki yapıdır” dedi. 

"Tarımı tüm Ege’de güçlendireceğiz" 
Ege Belediyeler Birliği'nde yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Soyer şunları kaydetti; 
"Tarımsal üretim konusunda Ege en güçlü, en şanslı bölgelerinden biri. Hem iklimi hem de tarımsal kültürü Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığı kadar güçlü. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmirli tarımsal birlik kooperatiflerini destekliyoruz. Şimdi Ege Belediyeler Birliği olarak bunu Ege'nin tarımsal kooperatiflerine taşımayı öngörüyoruz. Ege’de tarımsal üretim yapan kooperatifleri destekleyip güçlendireceğiz ve İzmir’de yaptığımız şeyi tüm Ege kooperatifleri için yapmış olacağız. Tarımsal ürünlerin alımsal garantisinden tutun üreticinin eğitilmesine, ürünün dönüştürülerek sanayi ürünü haline getirilmesine, marka, patent, coğrafi işaret tescillerine kadar birçok şeyi sağlayacağız; yani biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sürdürdüğümüz çalışmaları tüm Ege'ye yayarak tarımsal üretimi güçlendirmek istiyoruz." 



"Körfez sadece İzmir’in meselesi değil" 
Ege Belediyeler Birliği’nde konuşulması gereken ikinci başlığın İzmir Körfez'i olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Körfez kirliliği ile başa çıkmak istiyoruz. Bu sadece İzmir’in meselesi değil. Gediz dediğiniz zaman, bütün Ege Bölgesi'ni kat ederek Körfez'e ulaşan bir nehirden bahsediyoruz. Eğer biz Gediz’in temizliğini sağlayamıyorsak, Körfez'in temizliğini de sağlayamayız. Dolayısıyla birlikte inisiyatif kullanarak Körfez'le ilgili de Ege Belediyeler Birliği olarak görev üstleneceğiz” şeklinde konuştu. 

Birlik bünyesindeki tüm belediye bürokratlarının mevzuat değişiklikleri çerçevesinde eğitim programlarına katılması konusun önemine vurgu yapan Soyer, “Bu çalışmalar bir siyasal partinin çalışmaları olarak değerlendirilmeyecek kadar geniş çalışmalar. Tek bir siyasi parti ve perspektifle mümkün de olmaz, doğru da olmaz. Birlikte çalışma, birlikte iş yapma konusunda yapabileceklerimiz olduğunu düşünüyorum. Farklı siyasal partilerden belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Buna Türkiye’nin ihtiyacı var" diye konuştu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den 4 transfer birden
Fenerbahçe'den 4 transfer birden
Fenerbahçeli eski futbolcu Sergio Müslüman oldu
Fenerbahçeli eski futbolcu Sergio Müslüman oldu
Göztepe'nin Fernandes ısrarı
Göztepe'nin Fernandes ısrarı
Galatasaray'da 3 bomba transfer! 2 isim de yolda
Galatasaray'da 3 bomba transfer! 2 isim de yolda
İşte Mayıs ayı bütçe açığı: 12,1 milyar lira
İşte Mayıs ayı bütçe açığı: 12,1 milyar lira
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de çocukların dikkati yavru kuşları kurtardı
Denizli'de çocukların dikkati yavru kuşları kurtardı
Sivas Sağlık Müdürlüğü'nden kene açıklaması
Sivas Sağlık Müdürlüğü'nden kene açıklaması
YKS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav takvimi 2019
YKS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav takvimi 2019
İlhan Koman eserleri neler İlham Koman nerede ne zaman öldü?
İlhan Koman eserleri neler İlham Koman nerede ne zaman öldü?
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?
Miray Akay kim hangi dizilerde oynadı sevgilisi kim Atilla Doğukan yaşı kaç?
Miray Akay kim hangi dizilerde oynadı sevgilisi kim Atilla Doğukan yaşı kaç?
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına HDP'li Oluç'tan çarpıcı sözler!
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına HDP'li Oluç'tan çarpıcı sözler!
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Bekçi alımı tarihi ne zaman 2019 illere göre bekçi alım takvimi
Yorumlar