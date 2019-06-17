HABER /  GÜNCEL

İlhan Koman eserleri neler İlham Koman nerede ne zaman öldü?

İlhan Koman eserleri neler İlham Koman nerede ne zaman öldü?

Bugün Google arama motorunu açan kullanıcılar İlhan Koman sürprizi ile karşılaştı. Google'ın unutmayın doodle yaptığı İlhan Koman Türkiye'ye gururlandıracak başarılara imza attı. Peki 1986'da 65 yaşında Stokholm'da hayatını kaybeden İlhan Koman kimdir, neler yaptı, mesleğin ne?

İlhan Koman kimdir, aslen nereliydi ve kaç yaşında neden öldü soruları merak konusu oldu. Bugün Google'ı açan kullanıcılar İlhan Koman sürprizi ile karşılaştı.  Arama motoruna giren ve doodle sürprizi ile karşılaşan kullanıcılar İlhan Koman ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, İlhan Koman kimdir? İşte merak edilen detaylar…

İLHAN KOMAN KİMDİR: İlhan Koman, 1921'de Edirne'de doğdu. Edirne Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1941'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi. Bir yıl sonra heykel bölümüne geçti, Rudolf Belling'in öğrencisi olarak 1945'te bu okulu bitirdi.

47-50 arasında Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre'da çalışmalar yaptı ve ilk sergisini Paris'te açtı. 1958'e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç'e yerleşti ve ölümüne kadar orada yaşadı.

 1967'de Stokholm Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu'na öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bu dönemde yeni geometrik türevler ve yel değirmenleri gibi bilimsel buluşları tescillendi. Anıtkabir'in büyük rölyeflerinden doğu kanadını yaptı.

1954 Ankara Devlet Sergisi'nde ikincilik, 1955 Ankara Devlet Sergisi'nde birincilik ödüllerini aldı.

1969'da İsveç'te Sundsvall'da bir alan düzenlemesi için açılan yarışmada birincilik ödülü, 1970'te de Örebro Belediye Sarayı önüne konulmak üzere yaptırılan heykel yarışmasında da birincilik ödüllerinden birini aldı. Yaşamının son yirmi yılını ailesiyle birlikte yaşadığı ve atölye olarak da kullandığı Hulda adlı teknesinde geçirdi. İlhan Koman 1986'da 65 yaşındayken İsveç'in başkenti Stokholm'de hayatını kaybetti.

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan Akdeniz Heykeli sanatçının Türkiye'de bulunan çalışmalarından en bilinenidir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da 3 bomba transfer! 2 isim de yolda
Galatasaray'da 3 bomba transfer! 2 isim de yolda
İşte Mayıs ayı bütçe açığı: 12,1 milyar lira
İşte Mayıs ayı bütçe açığı: 12,1 milyar lira
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
Franck Ribery'den Galatasaray'a mesaj
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına HDP'li Oluç'tan çarpıcı sözler!
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınına HDP'li Oluç'tan çarpıcı sözler!
MHP'li İsmet Ataman'dan Meral Akşener'e yanıt Bahçeli hiçbir yerden emir almaz
MHP'li İsmet Ataman'dan Meral Akşener'e yanıt Bahçeli hiçbir yerden emir almaz
Nijerya'da dehşet veren intihar saldırısı: En az 30 ölü
Nijerya'da dehşet veren intihar saldırısı: En az 30 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
İran duyurdu zenginleştirilmiş uranyumda sınırı aşıyor
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
17 Haziran evde bakım maaşı alan iller TC ile sorgulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi geldi!
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
Beşiktaş'ın Marcelo bombası! Kiralanıyor
Beşiktaş'ın Marcelo bombası! Kiralanıyor
Murat Akıncı kimdir Zerrin Özer'in eşi ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Murat Akıncı kimdir Zerrin Özer'in eşi ne iş yapıyor dolandırıcı mı?
Yorumlar