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Denizli'de çocukların dikkati yavru kuşları kurtardı

Demirören Haber Ajansı
Denizli'de çocukların dikkati yavru kuşları kurtardı

Yuvasıyla birlikte yere düşen 2 yavru kuşu gören kız öğrencilerin haber vermesiyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Buldan'daki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu yakınından geçen ilkokul öğrencileri Aybike Zeytinoğlu (9) ve Emine Çiçek (9), bugün saat 12.00 sıralarında, okulun bahçesine ağaçtan yuvalarıyla birlikte yere düşmüş iki yavru kuş gördü.

Duruma çok üzülen çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine okul bahçesine itfaiye ekipleri gönderildi.

kuş

Kuşlar yuvalara bırakıldı
Selçuk Kayak, Mehmet Yurdakul, Atilla Gürcaner'dan oluşan itfaiye ekibi, önce üzüntü yaşayan öğrencileri teselli etti, daha sonra itfaiye aracının merdiveniyle yavru kuşları ağaçtaki yuvalarına bıraktı.

Bunun ardından çocuklar sevinç yaşayarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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