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İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?

İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?

Bugün Google arama motorunu açan kullanıcılar İlhan Koman sürprizi ile karşılaştı. Google'ın unutmayın doodle yaptığı İlhan Koman Türkiye'ye gururlandıracak başarılara imza attı. Peki 1986'da 65 yaşında Stokholm'da hayatını kaybeden İlhan Koman kimdir, neler yaptı, mesleğin ne?

İlhan Koman kimdir, aslen nereliydi ve kaç yaşında neden öldü soruları merak konusu oldu. Bugün Google'ı açan kullanıcılar İlhan Koman sürprizi ile karşılaştı.  Arama motoruna giren ve doodle sürprizi ile karşılaşan kullanıcılar İlhan Koman ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, İlhan Koman kimdir? İşte merak edilen detaylar…

İLHAN KOMAN KİMDİR: İlhan Koman, 1921'de Edirne'de doğdu. Edirne Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1941'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi. Bir yıl sonra heykel bölümüne geçti, Rudolf Belling'in öğrencisi olarak 1945'te bu okulu bitirdi.

47-50 arasında Fransa'da Academie Julian ve l'Ecole du Louvre'da çalışmalar yaptı ve ilk sergisini Paris'te açtı. 1958'e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğretim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç'e yerleşti ve ölümüne kadar orada yaşadı.

 1967'de Stokholm Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu'na öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bu dönemde yeni geometrik türevler ve yel değirmenleri gibi bilimsel buluşları tescillendi. Anıtkabir'in büyük rölyeflerinden doğu kanadını yaptı.

1954 Ankara Devlet Sergisi'nde ikincilik, 1955 Ankara Devlet Sergisi'nde birincilik ödüllerini aldı.

1969'da İsveç'te Sundsvall'da bir alan düzenlemesi için açılan yarışmada birincilik ödülü, 1970'te de Örebro Belediye Sarayı önüne konulmak üzere yaptırılan heykel yarışmasında da birincilik ödüllerinden birini aldı. Yaşamının son yirmi yılını ailesiyle birlikte yaşadığı ve atölye olarak da kullandığı Hulda adlı teknesinde geçirdi. İlhan Koman 1986'da 65 yaşındayken İsveç'in başkenti Stokholm'de hayatını kaybetti.

Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan Akdeniz Heykeli sanatçının Türkiye'de bulunan çalışmalarından en bilinenidir.

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