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İlk milli savaş uçağımız Paris'te görücüye çıktı Türkiye'nin iftihar günü

İlk milli savaş uçağımız Paris'te görücüye çıktı Türkiye'nin iftihar günü

TUSAŞ, "Milli Muharip Uçağı"nın birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkardı. İşte Türkiye'nin milli savaş uçağından ilk görüntüler.

Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Paris'te görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli savaş uçağının birebir modelini ilk kez sergiledi. 

Milli savaş uçağı, dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarı olan Paris Airshow'da sergileniyor. 

TRT Haber fuarda sergilenen ve yaklaşık 5 ayda hazırlanan savaş uçağının modelini görüntüledi.

Fuarda, uçağın birebir ölçekli dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebiliyor.

Fuarda milli savaş uçağı büyük ilgi gördü. Pek çok ülkenin hava kuvvetlerinden yetkililer uçağın tanıtıldığı alana gelerek açılışta hazır bulundu, projeden bilgiler aldı. 

''10 sene geçmeden hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz"

Fuar'da konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Avrupa'nın en büyük savaş uçağını 10 sene geçmeden hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Tamamen yerli mühimmat kullanılacak

Türkiye'nin ilk yerli uçağının kanat açıklığı 12 metre, uzunluğu ise 19 metre. Uçaklarda, tamamen yerli mühimmat kullanılacak.

Projenin yerli paydaşları arasında ASELSAN ve TÜBİTAK da bulunuyor. 

Türkiye; ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil muharip savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip 4. ülke oldu.

Osmanlı marşıyla tanıtıldı

Türkiye'nin ilk beşinci nesil savaş uçağı olması planlan Milli Muharip Uçak (TF-X), Paris Air Show'da görücüye çıktı. Yılbaşından bu yanan yapılan hazırlıklar kapsamında birebir maketi oluşturulan uçak, fuarda oldukça ilgi gördü. Uçağın tanıtıma açıldığı anlarda ise Plevne kahramanı Osman Paşa için bestelenen marş çaldı.

F-16 savaş uçaklarının yerini alacak

Milli Muharip Savaş Uçağı, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması öngörülen F-16 savaş uçaklarının yerini alacak. 

İlk etapta 6 geliştirme aracı hazırlanacak ve seri üretime geçilecek. Seri üretime kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor. 

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