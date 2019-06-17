HABER /  POLİTİKA

Yönter'den Devlet Bahçeli çıkışı: İstanbul’un ana omurgası ile uzlaştı

Yönter'den Devlet Bahçeli çıkışı: İstanbul’un ana omurgası ile uzlaştı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli ile ilgili "Genel Başkanımız İstanbul’un ana omurgası, iskeletiyle buluştu, konuştu, görüştü. Hamd olsun uzlaştı" ifadelerini kullandı.

İzzet Ulvi Yönter, Üsküdar’da Harem Dolmuş Durağı şoförlerini ziyaret etti. İzzet Ulvi Yönter’e, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ile Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy eşlik etti.

Burada konuşan Yönter, "Dava arkadaşlarımızla beraber, samimiyetle dürüstlükle ve yürekten bir çalışmayla insanlarımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. 23 Haziran'da İstanbul'da Sayın Binali Yıldırım Bey'in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." dedi.

"C-319’un talepleri neden duyulmuyor?"

Dolmuş şoförleriyle de sohbet eden Ulvi Yönter, "C-319 hattı bizim yakınen takip ettiğimiz bir hat. Benim odamda C-319’u sembolize eden bir minibüs hala duruyor. 2017’de beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı yaptık, beraber soru önergesi verdik, konuyu gündeme getirdik. Büyükşehir belediye başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Sizlerin meselesi aslında çözümü çok kolay. Ama niyet olmayınca, maalesef sorunlarınız birike birikerek içinden çıkılmaz bir hale geliyor." diye konuştu.

"İndi bindi 2 lira. Ama birçok yerde 3 lira. 2017’den beri yolcu başına 1 lira kaybınız var" diyen Yönter, "Bu hatta çalışan kardeşlerimizin taksiye dönüşme talepleri var. Buna ‘evet’ deniliyor. Taksiye dönüş konusunda neden ayak sürülüyor. C-319’un talepleri neden duyulmuyor? Biz duyuyoruz. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı’nın değerli adayı Sayın Binali Yıldırım duyuyor. 23 Haziran’dan sonra C-319’un sorunlarının çözümü bizim boynumuzun borcu arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"Kürt’te değil biliyorsunuz"

Yönter, "İstanbul’da Kürt kökenli kardeşlerimiz çoğunlukla yaşıyorlar. Hepsini kucaklıyoruz. Kürt kökenli kardeşlerimizi bizim ciğerparelerimiz. HDP Eş Genel Başkanı, ne idüğü belirsiz Sezai Temelli, Kürt’te değil biliyorsunuz. Ama Kürt kökenli kardeşlerimizi istismarla, onları kandırmakla uğraşıyor. Demiş ki, ‘MHP Kürt düşmanı’. Bu hayasız ve haince bir ifadedir. Milletimizin tertemiz evlatları arasına Sezai Temelli ve gibilerinin fitne ekmesi sonuçsuz kalmayacak, cezasız inşallah bırakılmayacak" dedi.

"İstanbul'un ana omurgasıyla buluştu"

İzzet Ulvi Yönter ziyaretinin ardından MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'la birlikte dolmuşa binerek, yolculuk yaptı. Ardından Kız Kulesi’ne geçen Yönter, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Yönter, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul’un her yerinde. İstanbul’da bütün vatandaşlarımıza ulaşmanın çaba ve gayretinde. Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz Cuma günü İstanbul’a teşrif ettiler. İstanbul’da görev alan muhtarlarımızla buluştu. Değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ve uluslararası gündemin ana hatlarıyla değerlendirme fırsatı yakaladı. Genel Başkanımız İstanbul’un ana omurgası, iskeletiyle buluştu, konuştu, görüştü. Hamd olsun uzlaştı. 'Milliyetçi Hareket Partisi nerede?' diyenler. 'Hani mitil atmıştınız?' diye maksatlı soru soranlar, ya görmüyorlar, ya duymuyorlar, ya da söyleyemiyorlar. Bunlar 3 maymunu oynuyorlar. Sayın Genel Başkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi çok yoğun 3 günlük hatta 4 güne ulaşan program serisiyle başarılı bir süreci geride bırakmıştır. Biz çalışmalarımıza genel başkanımızın talimatıyla devam ediyoruz. Dava arkadaşlarımızla beraber, samimiyetle dürüstlükle ve yürekten bir çalışmayla insanlarımızın gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. 23 Haziran’da İstanbul’da Sayın Binali Yıldırım Bey’in zaferi için başarısı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı!
Foto Galeri İmamoğlu mu Yıldırım mı? Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz bombayı patlattı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu öğrencilere açılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu öğrencilere açılacak
Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma anbean kamerada!
Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma anbean kamerada!
Fenerbahçeli eski futbolcu Müslüman oldu
Fenerbahçeli eski futbolcu Müslüman oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tebrik mesajı
F-35 programı yetkilisinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
F-35 programı yetkilisinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
Enerji içecekleri şoku! Sıcak havalarda içerseniz...
Enerji içecekleri şoku! Sıcak havalarda içerseniz...
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
2022 maaşları artıyor mu 2002 maaşları son haber
Ünlü şarkıcı Fulden Uras kelebek hastası çocukları izlerken duygulandı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras kelebek hastası çocukları izlerken duygulandı
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak yeni bilgi
65 yaş maaşı alanlara temmuz zammı olacak mı son haber
65 yaş maaşı alanlara temmuz zammı olacak mı son haber
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı TC ile sınav giriş belgesi alma
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ortak yayın İstanbul'da böyle izlendi
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ortak yayın İstanbul'da böyle izlendi
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?
İlham Koman kimdir İlham Koman eserleri ne zaman öldü?
Yorumlar 1 yorum