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Balıkesir'de sahil güvenlik tarafından 17 Afgan uyruklu mülteci yakalandı

İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de sahil güvenlik tarafından 17 Afgan uyruklu mülteci yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde 17 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 17 Afganistan uyruklu mülteci sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde devriye görevi yapan sahil güvenlik botları, Ayvalık açıklarında saat 03.30'da hareket halindeki lastik botu tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, botu durdurarak içinde 17 Afganistan uyruklu göçmeni ele geçirdi.

Mültecilere insanî yardım
Ayvalık’ın Cunda adasında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kaçağa yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbî malzeme gibi insanî yardımlarda bulundu. 17 göçmen sınır dışı edilecek.

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