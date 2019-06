İran duyurdu: Uranyum seviyesini 10 gün içinde artıracağız

Haberde Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp harekete geçmesi gerektiği ifade edildi. İran Atom Enerjisi Kurumu uygulamanın 10 gün içinde başlayacağını duyurdu. İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın uranyum seviyesi artırımı kararının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi’nde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı sonrası Washington-Tahran arasında yükselen tansiyon nedeniyle tartışmaların odağında. UAEA İran'dan gelen açıklamanın ardından bir yorum yapmadı. Ancak kurum resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

What you see in this picture is “yellowcake” coming off a conveyor line. And what’s the main ingredient of yellowcake? That’s right: #uranium! Learn more about it → https://t.co/ZHuajZa9aP pic.twitter.com/2DeznqVAov