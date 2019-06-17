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İran duyurdu: Uranyum seviyesini 10 gün içinde artıracağız

İran duyurdu: Uranyum seviyesini 10 gün içinde artıracağız

İRAN'ın bu ay içinde düşük zenginleştirmeli uranyum seviyesini aşacağı ülkenin devlet televizyonundan duyuruldu

Haberde Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp harekete geçmesi gerektiği ifade edildi. İran Atom Enerjisi Kurumu uygulamanın 10 gün içinde başlayacağını duyurdu. İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın uranyum seviyesi artırımı kararının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını söyledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi’nde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı sonrası Washington-Tahran arasında yükselen tansiyon nedeniyle tartışmaların odağında. UAEA İran'dan gelen açıklamanın ardından bir yorum yapmadı. Ancak kurum resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

25 Kasım 2018 tarihinde kurumun Facebook hesabında uranyum üretimi ve bunun etkilerini anlatan bir yazı bu kez Twitter hesabından paylaşıldı.

Haziran ayı başında UAEA, İran’ın 2015’de imzaladığı nükleer anlaşmanın sınırları içinde hareket ederek taahhütleri yerine getirdiğini ancak  bununla birlikte ülkede düşük zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarının çoğaldığını açıklamıştı.

İran yapılan ve ABD'nin geçen yıl çekildiği nükleer anlaşma İran'ın uranyumu yüzde 3,67 oranında zenginleştirmesine izin veriyor.

Nükleer silahlarda kullanılabilmesi için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Anlaşmaya göre İran ancak 10 yıl içinde faaliyete geçirmemesi durumunda santrifüj parçaları üretebiliyor.

Avrupalı Tahran'ın atom bombası geliştirmesini önlemek için bu anlaşmayı en iyi seçenek olarak görüyordu.

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