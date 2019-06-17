Süleyman Soylu Twitter'dan müjdeyi duyurdu! Temmuz'da hizmete geçiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ çalışmasının hizmete geçirileceğini duyurdu.

Bakan Süleyman Soylu, '44 ilde tüm acil çağrılara cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmamızı İstanbul’da da Temmuz ayı sonu itibariyle hizmete geçiriyoruz...İstanbul’umuza hayırlı olsun' dedi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "44 ilde tüm acil çağrılara cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışmamızı İstanbul’da da Temmuz ayı sonu itibariyle hizmete geçiriyoruz...İstanbul’umuza hayırlı olsun. Hedefimiz; 2019 yılı sonu itibariyle 70 ilde, 2020 sonu itibariyle 81 ilin tamamında hizmet vermek" dedi.