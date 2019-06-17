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Osmaniye'de hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi

İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi

OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi. 

Hurda fabrikasındaki atık yağ tankındaki patlama saat 10.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Hurda fabrikasında atık yağların konduğu tank patladı.

Patlamayı duyanların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. 

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