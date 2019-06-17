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Erzurum'da yağmur sularından dolayı yaşlı çiftin evleri çöktü

İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da yağmur sularından dolayı yaşlı çiftin evleri çöktü

ERZURUM'un Olur ilçesi Taşgeçit mahallesinde yaşayan Bedirhan Ata(68) ve eşi Sultan Ata’(69)nın evleri sabaha karşı yağmur sularından dolayı çöktü. 

Olur ilçesi Taşgeçit mahallesinde yaşayan Bedirhan Ata(68) ve eşi Sultan Ata’(69)nın evleri yağmur sularından dolayı çöktü. 

Olur Taşgeçit mahallesinde ikamet eden yaşlı maaşıyla yaşamlarını sürdüren Bedirhan ve Sultan Ata dün gece eniştesi Ahmet Polat’ın kayınpederlerini ziyarete gittiğinde evden çatırtı seslerinin geldiğini duyduğunda Kayınpederi Bedirhan ve Kayınvalidesi Sultan Ata’yı ev tehlikeli burada kalınmaz deyip kendi evine götürdü. Yaşlı çift sabah erken saatlerde evin çökmesine hem sevindiler hem de üzüldüler. 

Ahmet Polat, “Eğer fark edipte evime götürmeseydim belki de şuan yaşamıyor olabilirlerdi. Ama çok şükür ev çöktü ama en azından can kaybı yaşanmadı, buna sevindik” dedi. 



Yaşlılık maaşıyla geçimlerini sağlayan yaşlı çift şimdi evsiz ve eşyasız kaldılar. Evsiz kalan yaşlı çift yetkililerden bir yardım bekliyorlar. Yaşlı çift eniştelerinin evinde kalmaya başladılar. 

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