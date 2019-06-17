Küçükkaya'dan "adayları tartıştırmadı" eleştirilerine gündem yaratacak yanıt!

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve rakibi Binali Yıldırım ortak yayında moderatörlük yapan İsmail Küçükkaya, formatın sıkıcı olduğuna dair eleştirilere "Bana ait değildi. Bu bana tebliğ edilen bir görevdi. Sorumluluklarımız vardı" diye yanıt verdi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın 17 sonra bir ilki gerçekleştirdiği programda moderatörlük yaptı.

Adaylara 3 dakika süre

Küçükkaya soruları sorduktan sonra her adaya 3 dakikalık süre tanıdı ve süreyi takip etmek için kronometre kullandı. Süre konusunda zaman zaman İmamoğlu ve Yıldırım arasında küçük tartışmalar yaşandı.

"Sıkıcı sundu" eleştirileri

Küçükkaya'nın bu tarihi programı çok sıkıcı sunduğu konuşuldu. Küçükkaya'nın adaylara süre konusunda müdahale etmesi ve bir tartışma ortamının doğmaması izin vermemesi eleştirildi.

Gazeteci Murat Bardakçı, bugünkü köşesinde programa ilişkin "Bu kadar önemli bir programı böyle ruhsuz ve tatsız hâle getirebilmek büyük başarıdır!" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca da "Münazaranın yasak olduğu mu¨nazara" yorumunda bulundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı eleştiride "Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş... e ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız. Ne yazık ki ne konu ilerleyebiliyor ne derinleşebiliyor. Sistematik bir tartışma yönetilemeyince okullarda ders olacak bir yönetememe ile karşı karşıyayız. Bedelini iki lider de ödüyor..." dedi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da "Dünyanın en kötü tasarlanmış TV stüdyosunda ve ağır bir toplumsal baskı altında zor bir program gerçekleştirdi. Format daha esnek olmalı ve adayların diyaloğuna fırsat tanınmalıydı. Yine de 17 yıl sonra iyi bir başlangıç oldu. Umarım arkası da gelir..." dedi.

Eleştirilere yanıt

Yıldırım ve İmamoğlu'nun ortak yayınına değinen Küçükkaya, "Kavga-dövüş çıkmadı o güzel oldu. Eleştirilere açığım. Her soruyu da sordum. Format bana ait değildi. Bu bana tebliğ edilen bir görevdi. Sorumluluklarımız vardı" diye konuştu.