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Bodrum'da tekne battı çok sayıda cansız bedene ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı
Bodrum'da tekne battı çok sayıda cansız bedene ulaşıldı

BODRUM açığında batan teknedeki 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı 8 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, bugün saat 07.20 sıralarında, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını belirledi.

Olay yerine takviye olarak 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Suda bitkin haldeki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Teknede 40 kişi tespit edildi
Kaçakların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. Batan tekneden 31 kişi kurtarılırken 8 göçmenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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