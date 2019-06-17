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Fatih Altaylı'dan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'na seks eleştirisi

Fatih Altaylı'dan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'na seks eleştirisi

Türkiye dün gece tarihi bir ana şahitlik etti. İki aday İmamoğlu ve Yıldırım karşı karşıya gelerek projelerini anlattı. Gazeteci Fatih Altaylı ise hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir konuyu gündeme getirerek iki lideri eleştirdi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği canlı yayına değinen Fatih Altaylı, gençlere sunulan vaatleri eleştirdi.

23 Haziran seçimlerinden önce son kozlarını paylaşmak için Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya geldi.

Tüm Türkiye'yi ekrana bağlayan canlı yayında adaylar, bir yandan soruları yanıtlarken diğer yandan da vaatlerini açıkladı.

Gençlere yapılan vaatleri eleştirdi

Genç kitleye de birçok vaatte bulunan başkan adaylarını Fatih Altaylı, canlı yayınında eleştirdi.

Birisi gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım deseydi

Adayların gençlere sunduğu internet vaadiyle ilgili Altaylı, “Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım.’ deseydi, o zaman sonucu etkileyebilirdi. Gençler girsin yani ne olacak. Görüyorsunuz yolda direğe tecavüz etmeye kalkıyorlar." ifadelerini kullandı.

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