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YKS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav takvimi 2019

YKS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sınav takvimi 2019

Üniversite hayali kuran öğrencilerin girdiği YKS sınav oturumları sona erdi. 3 oturum şeklinde yapılan üniversite sınavı YKS'nin sonuçları ise ne zaman açıklanır öğrencilerin gündeminde. YKS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından 18 Temmuz'da açıklanacak.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi netleşti. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 18 Temmuz'da erişime açılacak. 3 oturum şeklinde yapılan YKS sınav sonuçları TC numarası ile sorgulanacak. 

YKS 2019 yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı bilindiği üzere 3 temel oturumdan oluşuyor. İlk oturum olan TYT 15 Haziran’da, ikinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise 16 Haziran’da sona erdi. Üç oturumun sona ermesiyle birlikte ise YKS 2019 tamamlanmış oldu. YKS’nin tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenlerin detayları…

TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da sona erdi. Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinden oluşan TYT’nin sona ermesinin ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre TYT sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak.

AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: AYT yani Alan Yeterlilik Testi üniversite adayı olan eşit ağırlık, sözel ve sayısal öğrencileri tarafından merakla takip ediliyor. Bilindiği üzere AYT 16 Haziran’da yapılmıştı. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre AYT sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YDT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programlarıyla yabancı dil öğretmenliği bölümlerinde eğitim almak isteyen yabancı dil öğrencileri YDT sınavına girdiler. Sınav sonrası öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında ise YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. YDT sonuçlarının ise 18 Temmuz’da açıklanacağı bilgisi üniversite adaylarıyla paylaşıldı.

YKS SONUÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR: Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM’nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS’e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

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