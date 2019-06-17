Bakan Ziya Selçuk Binali Yıldırım'ı alkışladı sosyal medya yıkıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın, dün akşam rakibi Ekrem İmamoğlu ile çıktığı ortak canlı yayın programında, öğretmen ve öğrencilere yönelik açıkladığı vaatlerden dolayı bir paylaşım yaptı.

Türkiye'nin gündemine oturan canlı yayında AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım İstanbul'da yaşayan öğretmen ve öğrenciler için bir dizi proje ve vaadini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk buna kayıtsız kalmayarak duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Tam not verdi

Selçuk, seçilmesi halinde Yıldırım'ın açıkladığı öğretmenlerin bütün toplu ulaşımdan bedava yararlanacak olması, gençlere 10 GB internet bedava olması, müzelerin ve tiyatroların bütün gençlere ücretsiz olması, spor tesislerinden gençlerin ücretsiz yararlanacak olması gibi uygulamalarına tam not verdi.

Alkışladı

Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımın en sonuna alkış emojisi koymayı da ihmal etmedi. Öte yandan ses getiren paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.