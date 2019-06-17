İmamoğlu -Yıldırım canlı yayınının kazanı kim? Cevap işte bu karede
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayını Türkiye'ye ekran başına kilitledi. Geceden geriye kalan soru : Kim kazandı oldu?
Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Her iki aday da gerilimi minimum seviyede olan bir program çıkardılar. Sosyal medyada genel olarak İmamoğlu ve Yıldırım'ın tutumları taktir gördü.
Canlı yayın kime yaradı?
Genel kanı her iki adayın da program öncesindeki durumlarını muhafaza ettikleri yönünde. Yayında seçmenin tercihini bariz bir şekilde etkileyecek bir durum oluşmadı. Türk halkının alışkın olduğu tartışma programlarından farklı bir formatın olması da bunun sebeplerinden biriydi.
Programın moderatörü nasıldı?
İsmail Küçükkaya için yayın öncesi herkes 'ateşten gömlek giyiyor, kimseye yaranamayacak' yorumları yapmıştı. Tarihi canlı yayın sonrası ise gelen yorumlar bu işin altından layıkıyla kalktığı yönünde. Hem Yıldırım hem de İmamoğlu'nu destekleyenleri rahatsız edecek bir tutum ve davranışı olmadı. Özetle Küçükkaya canlı yayından alnının akıyla çıktı.
Peki gecenin kazananı kimdi derseniz? Türkiye yanıtını veririz. Programda adayların kullandıkları dil ve nezaket sınırlarını aşmamaları ekran başındaki izleyiciden tam not aldı. Kutuplaştıran değil farklı görüşlerde olunsa da 'birleştiren' bir üslup tercih edildi. Gecenin sonunda Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nu çaya davet etmesi alkış aldı.