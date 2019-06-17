İmamoğlu -Yıldırım canlı yayınının kazanı kim? Cevap işte bu karede

Canlı yayın kime yaradı?

Genel kanı her iki adayın da program öncesindeki durumlarını muhafaza ettikleri yönünde. Yayında seçmenin tercihini bariz bir şekilde etkileyecek bir durum oluşmadı. Türk halkının alışkın olduğu tartışma programlarından farklı bir formatın olması da bunun sebeplerinden biriydi.