İlk çağrıyı yapan Yılmaz'dan programa eleştiri: Yanlış bir gelenek haline gelir

İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, , "Formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir" ifadelerine yer verdi.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yarışacak adayların ortak bir yayında buluşması konusunda ilk çağrıyı yapan gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan açıklama geldi.

"Yanlış bir gelenek haline gelir"

Dün İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınını eleştiren Arslan, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz.

Yılmaz'ın ilgili tweeti şöyle: