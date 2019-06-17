Pontus-Rum tartışmaları.. Abdurrahman Dilipak'tan Kuran örnekli çarpıcı yazı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yine dikkat çeken bir çıkışa imza atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak iki aday Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'etnik' göndermelere çok sert tepki gösterdi.

Dilipak, yaşanan talihsiz süreci "Biz de bu ucuz, basit, aşağılık oyuna balıklamasına dalıyoruz. Politikacımız da, medyamız da, sözde aydınlarımız da bu ucuz oyuna alet oluyorlar" şeklinde yorumladı.

Abdurrahman Dilipak, "Lazistan, Kürdistan, Polonezköy derken" başlığıyla yayımlanan yazısında "Birileri fincancı dükkanına giren fil gibi. Bu tartışmanın kime ne faydası var. ‘Rum’u tartışıyorsunuz da, ‘Rumeli’ neresi? Ya da ‘Urumiye’? Kürdistan Mebusu, Lazistan Mebusu. Yahu Heyet-i Temsiliye'de, 1. Meclis'te ya da Misak-ı Milli'yi kabul eden mecliste bunlar yok muydu?" ifadelerini kullandı.

Dilipak şöyle devam etti:

"İsim olarak ‘Adanüs’e atfedilen Adana ya da ‘Kayzer’e atfedilen ‘Kayseri’ adını değiştirmeyeceksiniz umarım. Polonezköy’ü ne yapalım.

Bu kafa ile ‘Gavurdağı’nın adını ‘Nurhak dağı’ yaptık. ‘Simon dağı’ oldu ‘Saman dağı’!

Sahi madem el atıyorsunuz, ‘Augustos’ adını da değiştirelim. Sahi ‘Mayıs’ demek ne demek!. ‘May’dan mı alındı ya da işin ‘mayıs’ını mı çıkardık’! ‘Arz-ı Rum’ adından çevirdiğimiz ya da ‘Erzen-i Rum’dan dönüştürdüğümüz Erzurumadı bu hali ile Türkleştirilmiş mi oluyor?!.

Rum, Yunan, Bizans, Konstantinapolis, hepsi birbirine karıştı.

Sahi, Fatih ’Doğu Roma Bizans’ın İmparatoru’ unvanını da taşımıyor mu idi!

Cüneyt Arkın bir ‘film çevirdi’ Bizans ‘Kahpe’ oldu!. ‘Bizans entrikaları’nı konuştuk da, ‘saray’ varsa her zaman ‘entrika’ da vardır. O güç ve serveti elde etmek, ona ulaşmak isteyenler her türlü entrikayla imtihan olunurlar. Bu Mekkede olsa böyle, Endülüs de olsa böyle, Babür de olsa öyle! Ertuğrul’un çadırı ya da Selçuklu sarayı, Osmanlı sarayı, Emevi ya da Abbasi fark etmiyor.

''Kur’an-ı Kerim’de Rum suresi var''

Dilipak ayrıca şunları söyledi;

Bu Rum, Bizans, Konstantinapolis konusunda kafalar çok karışık.

Kur’an-ı Kerim’de Rum suresi var. Ahiyan-ı Rum, Baciyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Rumeli, Arz-ı Rum. Burası Bilad-ı Rum’dur. Asıl Roma burası, orası ‘Batı Roma’. Doğu Roma’yı batının elinden kurtaran Fatih’tir. Katolik gelenekten gelen İtalyan sanatçı Donizetti, Zonaro gibi isimler, ‘bizim Roma’yı batıya tercih etmiştir. Osmanlı fetihlerini, adaletini, müziğini savunmuşturlar.

Biz ne Fatih’i anlayabildik, ne de fethi! Sahi, Fatih’in Edirnekapı’dan İstanbul’a girişini resmeden o tabloda, Zonaro niçin kendini Fatih’in koruyucusu olarak göstermiştir. Soldaki pala bıyıklı, o resmi yapan kişidir. Fatih, Bizans’ı Vatikan’ın işgalinden, Ortodoksları Katoliklerin baskısından kurtaran kişidir aynı zamanda. Yeni Bizans İmparatorudur.

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