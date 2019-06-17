Ağaoğlu: Bu senenin Trabzonspor'u kopacak 'Fırtına'nın da habercisidir

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek sezon beklentilerinin takımın istikrarlı yükselişini saha içi ve dışında sürdürmeleri olduğunu belirterek, “İnanın ki bu senenin Trabzonspor'u, birkaç sene içinde kopacak 'Fırtına'nın da habercisidir” dedi.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı, yeni sezondan da beklentilerini anlattı.

2018-19 futbol sezonunu alınlarının akıyla tamamladıklarını belirten Ağaoğlu, “Bu sezonun bizim için anlamı büyüktü. Umudu enkazından çıkararak sakatlıkların, haksızlıkların ve şanssızlıkların içinden bir takım yaratmayı başardık. Sevgili hocamız Ünal Karaman ve teknik kadromuzun sezon boyunca eşine az rastlanır bir emek ve özveri göstermesi, büyük Trabzonspor ailesinin tüm paydaşlarının futbolcularımızı aynı inanç ve sevgi ile kucaklaması, sezon başında imkânsız gibi görülen bir hayali gerçek kıldı. Genci, tecrübelisi, yerlisi ve yabancısı ile 'takım' olmayı kısa süre içinde başaran bordo-mavili futbolcularımız, ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Bu başarının ötesi de vardı. Altyapıdan yetişen futbolcularımız ve deneyimli oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu uyum, dostluk ve iş birliği, hepimizde Türk futbolunda örneğini nadiren gördüğümüz bir 'okul takımı' duygusu uyandırdı. Bordo-mavili takım, kamuoyunda büyük bir sempati ile karşılandı” diye konuştu.

'Fırtına'nın habercisi'

Trabzonspor’un gönüllerin ve vicdanların şampiyonu olduğunu kaydeden Başkan Ağaoğlu, “Gençlerimizin dinamizmi, armaya inanmışlığı ve amatör ruhla sergiledikleri mücadele aslında yalnızca Trabzonspor'un değil; ülke futbolunun da son yıllarda özlemini çektiği güzelliklerdendi. Bu nedenle farklı takım taraftarları da bu senenin Trabzonspor’unu çok sevdi, takdir etti. Kısacası Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzonspor aslında gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu. Puan kaybı yaşadığımız maçlarda hakemlerin hatalı kararları ve maalesef biz sahadayken birden yok olan VAR mekanizmasının büyük rolü var. Gelecek sezondan beklentimiz, Trabzonsporumuzun istikrarlı yükselişini, sadece saha içinde değil; saha dışında da sürdürmesidir. Trabzonspor deyince bundan sonra futbolseverlerin aklına her zaman, sahada tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecektir. İnanın ki bu senenin Trabzonspor'u, birkaç sene içinde kopacak 'Fırtına'nın da habercisidir” diyerek açıklamalarını tamamladı.