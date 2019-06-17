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İstanbul'da Rus ve Gürcüler'den susturuculu silahlarla çatışma!

Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da Rus ve Gürcüler'den susturuculu silahlarla çatışma!

İSTANBUL Fatih'te Rus ve Gürcüler birbirine girdi. Çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Silahlarda susturucu takılıydı

Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

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