Dolar güne yüksek başladı! İşte son durum

Cuma gecesi Moody's'in Türkiye'nin notunu düşürmesiyle dolar/TL'de 5.90 üzeri görüldü. Dolar güne 5.9180 TL, euro ise 6.64 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL'de İstanbul seçimlerinin yapılacağı 17 Haziran haftasında piyasalar iç ve dıştan gelecek yoğun veri ve haber akışını izleyecek. 5.9188 ile başlanan haftada Türkiye'de işsizlik, bütçe dengesi, perakende satışlar ve PPK toplantı özeti izleniyor. Dışarıda ise Fed toplantısı, Draghi'nin konuşmaları, euro bölgesinde enflasyon verileri ve PMI rakamları takip edilecek

ABD ile gergin ilişkiler

Rus yapımı S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatıyla ilgili Rusya ve Türkiye'den gelen açıklamalar karşısında ABD Savunma Bakanlığı'nın mektubunun sızdırılması ve iki tarafında geri adım atmayacağını belirten karşılıklı açıklamalarının ardından kur kademe kademe yükseldi.

İşsizlik rakamları ve bütçe dengesi açıklanacak

17 haziran haftasında piyasalarda yoğun bir haber ve veri akışı var. Türkiye'de bugün çeyreklik işsizlik rakamları ve bütçe dengesi açıklanacak. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası Draghi'nin konuşması var.

PMI verileri

Çarşamba ise Merkez Bankası PPK toplantı notlarını yayımlayacak. Haftanın merakla beklenen gündemi ise piyasaların faiz indirimi fiyatladığı Fed toplantısı olacak. Perşembe günü de Japon Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ve ABD işsizlik başvuruları belli olacak. Haftanın son gününde ise Avrupa genelinde ve ABD'De satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileri açıklanacak.

TÜİK'in perakende satış verileri açıklanacak

Bütçe dengesi açıklanacak. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası Draghi'nin konuşması var.

Salı günü ise ekonomik canlılık için öncü göstergelerden olan perakende satış verileri TÜİK tarafından duyurulacak. Aynı gün dış piyasada euro bölgesi enflasyon verileri, Draghi ve BoE Başkanı Carney'nin konuşması, ABD inşaat izinleri izleniyor.