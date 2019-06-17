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Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Trabzonspor Kulübü, 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarının başladığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 2019-2020 futbol sezonu kombine satışları başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor’un kendi sahasında oynayacağı tüm resmi maçlarda geçerli olacak kombine fiyatları şöyle:

Platinum B Blok (orta) ​​6 bin TL, Platinum A-C Blok 5 bin TL, VIP Gold ​​3 bin 500 TL, VIP Silver ​​2 bin 500 TL, Kategori 1 (Batı) bin 100 TL, Kategori 2 (Doğu 1) ​900 TL, Kategori 3 (Doğu 2) ​750 TL, Kategori 4 (Doğu 3) ​600 TL, Kategori 5 (Kale Arkaları) 350 TL.

İndirim uygulanacak
Trabzonspor Kulübü Divan üyeleri ile Denetleme, Disiplin, Sicil ile Arşiv ve Müze Kurulu üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ve öğrencilere yüzde 25 indirimli satış uygulamasının bu sezon da devam edeceği, ayrıca Trabzonspor üyelerine de bu yıl indirim hakkının tanındığı belirtildi. İndirimli kombine alabilecek olan kişiler arasında geçen sezon da kombine almış olanlara, aynı koltukların 17-26 Haziran tarihleri arasında, adlarına rezerve edileceği de kaydedildi. İndirimli olarak satın alınmış kombinelerin transfere kapalı olacağı, ancak Trabzonspor üyelerinin aldığı kombinelere transfer yasağı uygulanmayacağı da ifade edildi. Aynı zamanda 2018-19 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlara yeni kombine alımında yüzde 10 indirim uygulanacağı ve bu kombinelere transfer yasağının uygulanmayacağı kaydedildi.

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