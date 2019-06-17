NASA'nın uydu yarışmasında Türk'ler çok konuşuldu

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve NASA ortaklığıyla düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta, Türk üniversiteleri başarılarıyla ön plana çıktı.

Teksas'ta düzenlenen ve California, Arizona State ve Manchester gibi dünyanın çeşitli üniversitelerinin katıldığı yarışmada 40 takım arasından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Apis takımı birinci olarak şampiyonluğa ulaşırken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ikinci oldu.

Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak düzenlenen CanSat'ta ayrıca, Çankaya Üniversitesi 5, İstanbul Gedik Üniversitesi 7, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 13, Başkent Üniversitesi 14, İstanbul Şehir Üniversitesi 15, Gebze Teknik Üniversitesi 17 ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi 18. oldu.

İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üniversitelerinin uluslararası yarışmalara büyük önem verdiğini ve bu yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil ederek diğer ülkelere göre geri planla olunmadığını gösterdiğini söyledi.

"Geçen sene 3. olmuştuk"

Geçen sene düzenlenen yarışmada da Türk üniversitelerinin önemli başarılar gösterdiğini ve elde ettikleri şampiyonlukla bu başarıyı daha ileri taşıdıklarını belirten Üçtepe, şunları kaydetti:

"Bu yarışmaya dördüncü kez katılıyoruz. Bundan önceki yıllarda 2016'da 9, 2017'de 4, geçen sene üçüncü olmuştuk. Artık birinci olmanın vakti geldi diye düşünüyorduk. Önceki yıllara göre ayakları daha yere sağlam basan bir ekiple yola çıktık. Bütün testlerimizi yaptık ve önlemlerimizi aldık. Bu süreçte bazı sıkıntılar da yaşadık. Yarışmaya gelmeden yirmi önce uydumuz kayboldu ve uyduyu baştan yapmak durumunda kaldık. Son gece devremizin bir yolu yanmasına rağmen her şeyi hızlıca halledip birinci olduk.

Proje kapsamında yazdığımız bütün programlardan, tasarım aşamalarına kadar her şey takımdaki arkadaşlarımızın eseri. Daha büyük ve ülkemize katma değer sağlayacak projelerde yer almayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Türk üniversiteleri dünyanın ileri gelen üniversitelerini geride bıraktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı kaptanı Muzaffer Duysal da, bir yıl boyunca çok yoğun çalıştıklarını belirterek, bu sayede yarışmada ikinci olarak dünyanın en iyi üniversitelerini geride bıraktıklarını ifade etti.

Yarışmaya 33 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını ve geçen sene de dünya ikincisi olduklarını dile getiren Duysal, şöyle konuştu:

"Bu sene dünya şampiyonu olmayı hedefliyorduk. İstanbul Teknik Üniversitesi 0,077 puan farkıyla birinci oldu. Çok az puan farkıyla bir Türk takımına kaybettik, bu nedenle ülkemiz adına mutluyuz. Çok fazla Türk üniversitesi var bu yarışma iyi bir yarışma değil gibi bir algı oluşsa da aslında tam tersi. Türk üniversiteleri çok iyi başarı gösteriyor ve dünyanın çok iyi üniversitelerini eliyor.

"40 üniversite ABD'ye davet edildi"

Bu sene 84 üniversite başvurdu ve ilk aşamada bir eleme gerçekleştirilerek 40 üniversite ABD'ye davet edildi. Bu süreçte dünyanın önde gelen birçok üniversitesi elendi. Türk üniversitelerinin bu noktada çok önemli bir başarısı var ve bu başarı giderek artıyor. Bu durumdan çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Ayrıca, üniversitemize, rektörümüze, dekanımıza, danışman hocalarımıza desteği için çok teşekkür ediyoruz. Oldukça maliyetli olan bu yarışmada bize sponsorluklarıyla destek oldukları için TUSAŞ, TAI ve Erdemir'e çok teşekkür ediyoruz."