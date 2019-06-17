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Enerji içecekleri şoku! Sıcak havalarda içerseniz...

Enerji içecekleri şoku! Sıcak havalarda içerseniz...

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda vücutta yaşanan sıvı kaybının kalp krizini tetiklediğini belirterek, "Yazın su yerine tüketilen maden suyu tansiyonu yükseltirken, enerji içecekleri ani ölümlere yol açabilir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaptığı yazılı açıklamada, terlemeyle birlikte vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybının arttığını bildirdi.

Boztosun, "Zira vücuttaki sıvı miktarı gereğinden fazla azalırsa kanda koyulaşmaya ve pıhtı oluşmasına yol açarak kalp krizi veya felç riskini artırabilir. Eğer kalp hastalığınız varsa aşırı sıcak hava, kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirmektedir. Bu yüzden aşırı sıcak havalarda kendinize dikkat etmeli ve vücuttaki sıvı kaybını telafi etmelisiniz." ifadelerini kullandı.

"Kafein, kalbin iş yükünü artırır"

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda suyun alternatifi olarak tüketilen içeceklerin kalp krizini tetikleyebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kafein, sıvı kaybının derinleşmesine yol açar ayrıca kalp hızını artırarak kalbin iş yükünü artırır. Sıcak havalarda su ve mineralleri takviye edebilmek amacıyla aşırı soda ve maden suyu içilmesi, tansiyonun yükselmesine yol açabileceği gibi kalp yetmezliği hastalarında vücutta sıvı birikmesine yol açabilir. Enerji içeceklerinin yüzde 96’ının içinde kafein bulunur ve 250 mililitre enerji içeceğinde 2 adet espresso'ya eş değer kafein bulunur. Bu içecekler kalpte çarpıntı, ellerde titreme, ritim sorunlarına, hatta ani ölümlere yol açabilmektedir."

Son yıllarda popülerleşen detoks sularının bilimsel bir dayanağının olmadığını da vurgulayan Boztosun, "Bu suların kullanımında özünde mahsur bulunmamakla beraber ishal, baş ağrısı, vücutta sıvı kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır." ifadesini kullandı. 

Sıcak havanın özellikle kalp damar hastalarında göğüs ağrılarını artırabileceğine işaret eden Boztosun, "Kalp yetmezliği için özellikle idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, kalp hızını etkileyen, kanı sulandıran ilaç kullanıyorsanız, baş dönmesi, sersemlik hissi yaşıyorsanız mevcut ilaçların aynı dozları yaz aylarında nabız ve tansiyonda dalgalanmalara yol açabilir. İlaç dozlarının ayarlanması için doktorunuzla görüşmelisiniz. Sık sık nabız ve tansiyon takibi yapmanız mevcut ilaçların olası yan etkileri konusunda sizi erken uyarabilir. Ancak kalp yetmezliği olan hastaların ödeme karşı doktorları ile görüşerek sıvı miktarını ayarlaması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

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