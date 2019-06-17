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Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi

Ziraat Bankası'ndan enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi

Ziraat Bankası, enflasyona endeksli 120 aya kadar vadeli konut kredisi uygulaması başlattı.

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterileri için bir açıklamada bulundu.

Ziraat Bankası'ndan yaptığı açıklamada konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek. Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

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