F-35 programı yetkilisinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama

ABD ile Türkiye arasında S-400’ler üzerinden devam eden krizde, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan yetkili, "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok” dedi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Lockheed Martin F-35 programı yöneticisi Greg Ulmer, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa rağmen, Türk şirketlerinin F-35 parçaları üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Ulmer, ABD hükümetinin Türkiye'yi F-35 programından kademeli olarak çıkarmaya başlama planlarının bu yıl şirketin üretimini etkilemeyeceğini açıkladı.

F-35 programının ana tedarikçileri olan Raytheon Co RTN.N ve United Technologies adlı şirketlerin olası birleşmesine de değinen Ulmer, bu konuda da ‘bir endişesi olmadığını’ vurguladı. ABD’li yetkili, bu durumun da F-35 programına bir etkisi olmayacağını savundu.

F-35 dışında nasıl sonuçlar yaratacak? ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a 6 Haziran günü gönderdiği mektup, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasının F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesinden öte sonuçlar yaratacağını aktarıyor. ABD’nin ilk aşamada gündeme getirdiği yaptırım, F-35 sürecinden Türkiye’nin çıkarılması oldu. Ancak Savunma Bakanı’nın mektubu, S-400’lerin konuşlandırılması durumunda Türkiye’nin daha birçok alanda olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Shanahan’ın mektubunda dikkat çektiği ilk unsur, ABD Kongresi’nin Ağustos 2017’de çıkardığı ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA). Bakan, “F-35’ler konusunda alınan önlemler, S-400’lerin Türkiye’de bulunmasının yaratacağı risklerle ilgili ve Rusya ile ilintili olan CAATSA yaptırımlarından ayrıdır. Türkiye’nin S-400’leri satın alması durumunda CAATSA yaptırımlarının uygulanması konusunda Kongre’de güçlü ve partiler üstü bir kararlılık bulunuyor,” ifadesini kullandı.

ABD ile yüksek gerilim

ABD, Rus yapımı S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

Son olarak ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'a bir mektup yazarak S-400'lerin satışından vazgeçmeyen Türkiye'ye karşı ciddi adımlar atmayı düşündüklerini aktarmıştı.

Bunlar arasında halen eğitim gören Türk pilotların 31 Temmuz'da ABD'yi terk etmesi ve Türkiye F-35 tedarik programından çıkarılması vardı.