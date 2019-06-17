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Fenerbahçe'den 4 transfer birden

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den 4 transfer birden

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic’i transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu transfer etti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fenerbahçe Opet’in, Naz Aydemir, Kelsey Robinson, Aylin Sarıoğlu ve Brankica Mihajlovic’i transfer ettiği belirtildi. Yapılan paylaşımlarda transferler için, "Ailemize hoş geldiniz" notuna yer verildi. 

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