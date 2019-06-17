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Sivas Sağlık Müdürlüğü'nden kene açıklaması

Sivas Sağlık Müdürlüğü'nden kene açıklaması

SİVAS Sağlık Müdürlüğü'nce kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında yoğun kene bulunduğu yönünde bilgilendirme yapıldığı iddiası üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir şekilde sosyal medya üzerinden böyle bir bilgilendirme yapılmamıştır" denildi. 

Kent merkezi yakınlarındaki mesire alanlarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerden yoğun olarak bulunduğu yönünde İl Sağlık Müdürlüğü'nün halka bilgilendirme yaptığı haberleri kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapılarak, bu durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir şekilde sosyal medya üzerinden böyle bir bilgilendirme yapılmamıştır. İlimiz kırsal ve otlak alan bakımından geniş bir coğrafyaya sahip olup çiftçilik ve hayvancılık oldukça yoğundur. Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler yavaş hareket edebilen, uçmayan, zıplamayan yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Bağ, bahçe, orman, orman kenarı, tarım arazisi gibi yerlerde bulunur. Kene tutulması dışında KKKA hastalığı enfekte hayvanların kan ve dokularıyla temas yoluyla bulaşmaktadır. Halkımızın kendi işleriyle uğraşmakta yada mesire alanlarına gitmelerinde herhangi bir kısıtlama olmamakla beraber koruyucu önlemlerini almaları gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca kenelerden korunma yöntemleri ve hastalıkla ilgili de bilgiler aktarıldı.

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