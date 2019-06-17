AK Partili Muş açıkladı: Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamaya göre AK Parti TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi verdi. Teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

Eğitimdeki son dakika değişikliği AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş duyurdu. Yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalar da yapan Muş, 'celp tarihleriyle ilgili kararı Savunma bakanlığının vereceğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, eğitim sistemindeki değişikliği de duyurdu. Buna göre AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na eğitim alanındaki düzenlemeleri içeren yasa teklifi verildi. Teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor.

Muş şu bilgileri aktardı:

"Haftaya Cuma'ya kadar..."

-Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz.

-Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir. Celp tarihleriyle ilgili yetki Savunma Bakanlığında. 45. maddeyi yeniden yazabiliriz.

"Yayını takip ettim"

-Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez. Yayını takip ettim. Kamuoyunun beklediği 3 tane konu vardı. Ekrem Bey'in bu konuları açıklamasını bekliyordum. Biliyorsunuz 29 bin oy açıkladı ve kazandığını ilan etti. Bizim yaptığımız itirazlar sonucunda fark 13 binlere kadar düştü. Oyların tamamının sayılması için başvuruda bulunduk. CHP'de sayılmaması için itiraz etti.