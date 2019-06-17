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Fıratcan Üzüm Trabzonspor'da

Demirören Haber Ajansı
Fıratcan Üzüm Trabzonspor'da

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Eskişehirspor'un sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve maliyeti az, ayrıca genç oyunculara yönelen Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağladı. 

2018-19 sezonunda Eskişehirspor forması giyen ve sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo-mavililerin bugün genç futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirmesi ve ardından da resmi olarak transferin açıklanması  bekleniyor.

Fıratcan Üzüm, 2018-19 sezonunda Spor Toto 1’inci Lig’de Eskişehirspor forması ile 21 maçta görev yapıp, 1 de gol kaydetmişti.

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