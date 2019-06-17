EBA nedir ne işe yarar EBA öğretmen girişi yapma sayfası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA yani Eğitim Bilişim Ağı uygulamasında öğretmenler ile buluşacak. Peki EBA nedir, EBA girişi nasıl yapılır, EBA'ya nasıl girilir şifre gerekir mi? İşte e okul şifresiyle girilecek olan EBA hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığın büyük ilgi gören uygulamalarından biri de EBA yani Eğitim Bilişim Ağı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA üzerinden öğretmenler ile buluşacağını bildirdi. Bunun üzerine birçok kişi EBA nedir, EBA'ya giriş nasıl olur, hangi şifreyle giriş yapılır sorularının yanıtlarına kilitlendi.

EBA sosyal bir eğitim platformu olarak öğrenci ve öğretmenlere pek çok hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk'da bugün saat 10.50'de EBA üzerinden öğretmenlerle buluşacak. Konu ise Mesleki Çalışma Programı olacak. EBA giriş sayfası ve detaylar haberimizde.

EBA GİRİŞ SAYFASI! EBA'YA NASIL GİRİLİR: Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

* Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

* Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

EBA'YA GİRMEK İÇİN TIKLAYIN



Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.