Başakşehir'de polise 'karımı öldürdüm intihar edeceğim' telefonu

BAAŞAKŞEHİR'de karasını öldüren bir kişi polisi arayarak, “Karımı öldürdüm, intihar edeceğim” diyerek intihar girişiminde bulundu. Şahsın adresine gelerek kapıyı kıran ekipler, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaşırken ilaç içerek intihar girişiminde bulunan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Başakşehir 4. Etap 3 bölgede bulunan bir sitede bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre, Naci Yörükoğlu ile eşi Derya Yörükoğlu arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle sonucu Naci Yörükoğlu cinnet geçirerek eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşinin öldüğünü anlayan cani koca daha sonra ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Aynı zamanda polisi de arayan adam karısını öldürdüğünü ve kendisinin de intihar ettiğini ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Kapıyı kırarak girdiler

Uzun uğraşlar sonucu kapıyı kıran ekipler içeri girince dehşetle karşılaştı. Eve giren itfaiye ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken cani koca ise olay yerin de yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.