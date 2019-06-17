Dışişleri Bakanlığı'ndan Aleksis Çipras'ın sözlerine tepki!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ''Sondaj teyit edilirse Türkiye'ye yaptırım kararı alınsın'' sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Çipras'ın açıklamalarında tepki gösterdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB üyeliklerini suistimal ediyor. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çipras ne demişti?

Çipras, "AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece, (Güney) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın" ifadelerini kullanmıştı.