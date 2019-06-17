Dünyanın en hızlı telefonu açıklandı! Apple ve Samsung hayal kırıklığına uğradı
Dünya üzerindeki tüm telefonları ve cihazları karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir yazılım uygulaması olan AnTuTu, dünyanın en hızlı telefonunu açıkladı.
Türkiye'de resmi olarak satışa çıkmayan Xiaomi K20 PRO, dünyanın en hızlı telefonu seçildi. AnTuTu testlerinden 388.803 puan almayı başararak dünyanın en hızlı telefonu olma ünvanına sahip olan model, özellikleriyle de göz doldurmayı başarmıştı.
Xiaomi, AnTuTu testlerinde rakip olarak gördüğü OnePlus 7 Pro'yu geride bırakmayı başarırken, sonuçlar akıllı telefon sektörünün gidişini ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor. Ayrıca cihazın 361 ve 434 dolar arasında satışa sunulduğunu da belirtelim.
Şirket, ayrıca AnTuTu'da alınan 388.803'lük puanı bir reklam malzemesi haline de getirmiş durumda. Redmi Hindistan Twitter hesabı üzerinden bir tweet paylaşan Xiaomi, cihazın üstün performansına atıfta bulunarak rakiplerine mesaj verdi.
Peki 6 GB RAM'i bulunan ve 48 megapiksellik bir kameraya sahip olan Xiaomi K20 PRO'nun diğer özellikleri nelerdir? İşte Xiaomi K20 PRO'nun teknik özellikleri...