Dünyanın en hızlı telefonu açıklandı! Apple ve Samsung hayal kırıklığına uğradı

Türkiye'de resmi olarak satışa çıkmayan Xiaomi K20 PRO, dünyanın en hızlı telefonu seçildi. AnTuTu testlerinden 388.803 puan almayı başararak dünyanın en hızlı telefonu olma ünvanına sahip olan model, özellikleriyle de göz doldurmayı başarmıştı.